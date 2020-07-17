Коллективный иммунитет к коронавирусу есть у 60% москвичей

Иммунитет к коронавирусу есть у большинства жителей Москвы. Так считает мэр столицы Сергей Собянин. Он сравнил российскую столицу с Нью-Йорком и заявил, что ситуация с антителами у населения этих двух городов примерно одинаковая.

«И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», — сказал градоначальник в интервью РИА «Новости».

Но при этом процесс в Москве прошел более сглаженно, и проблем в перегрузом в больницах не было, в отличие от американского мегаполиса, уточнил Собянин.

Ранее стало известно, что иммунитет к COVID-19 выработался у 21,7% москвичей — и это только официальные данные исследований на антитела.

Вирусолог Анатолий Альтштейн тоже упоминал о коллективном иммунитете к COVID-19. Он считает, что антитела выработались у большинства россиян. Такой вывод он сделал на основании сокращения заболеваемости коронавирусом.

К 17 июля в России выявили 759 203 случая заражения, из них 539 373 человека уже выздоровели.