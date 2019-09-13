Технологии породили новые коллективные страхи. Но старые фобии никуда не ушли

Современные реалии, окружающие людей, влияют на коллективные страхи общества. Развитие технологий породило новые фобии, но и старые, классические никуда не исчезли и продолжают мучить человека.

Связь исторического контекста с развитием коллективных страхов установили эксперты тематической междисциплинарной конференции, сообщило РИА «Новости». Мероприятие организовано Институтом общественных наук РАНХиГС.

По словам доцента кафедры культурологии и социальной коммуникации академии Оксаны Мороз, новые страхи появляются в связи с развитием IT-технологий. Влияют на их формирование боты и виртуальные персонажи, когда граница между живым и неживым стирается.

«С одной стороны, это классические страхи перед технологиями, с другой — еще один виток развития фейков и постправды», — заметила эксперт, добавив, что речь скорее идет о рекреационном пространстве, а не об идеологическом.

Пятница, 13-е. Каких несчастий стоит бояться в этот день Подробнее

В зависимости от периода времени страхи меняются, однако классические фобии по-прежнему занимают прочные позиции в головах людей. Дети все так же боятся темноты, страшно им остаться без мамы или попасть в детдом.

Профессор русского языка и литературы Оксфордского университета Катриона Келли привела пример коллективного страха у жителей США и России времен холодной войны. Тогда детей обеих стран пугала вероятность бомбежки противником.

«Сейчас у детей <…> такого коллективного страха нет», — подчеркнула она.

В период 1960-1980-х годов для Советского Союза также была характерна боязнь произвести плохое впечатление на иностранцев, особенно в период Олимпиады.

Конференция «Фобии и фольклор: когнитивные и социальные механизмы конструирования страха» началась в РАНХиГС 12 сентября и продлится по 14-е число. На ней специалисты обсуждают соотношение индивидуальных фобий с устойчивыми коллективными страхами людей.