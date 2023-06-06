Общество 06 июня 2023, 18:53 Коллектив газеты «Вечерняя Москва» получил почетную грамоту за заслуги перед городом

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Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников вручил главному редактору «ВМ» Александру Куприянову грамоту за заслуги перед городским сообществом, приуроченную к юбилею газеты, передала «Вечерняя Москва».

«Очень почетно получить такую награду. Наше сотрудничество с Мосгордумой ведется уже много лет. В газете есть одноименная рубрика, в которой мы практически каждый день рассказываем о реальных делах, проблемах города, которые решают депутаты», — отметил Александр Куприянов.

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Он также добавил, что самоуправление, консолидация людей и стабилизация — это важные задачи, которые находятся на ежедневном контроле Мосгордумы.

Награды также получили жители Москвы и организации, которые работают на территории столицы.

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