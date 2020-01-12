Коллеги рассказали о травле выпавшей из окна модели

Подруга и коллега модели Ксении Пунтус, которая выпала из окна в центре Москвы, Надежда Юмашева заявила о травле девушки в Instagram. Она призвала подписчиков не оскорблять пострадавшую.

Юмашева рассказала, что Пунтус в комментариях называют наркоманкой и пишут один негатив. Она обратилась к подписчикам своей подруги с призывом быть добрее.

В пятницу, 11 января, Пунтус нашел дворник возле одного из жилых домов центре Москвы с многочисленными тяжелыми травмами, сообщили СМИ. Она якобы выпала из окна третьего этажа. Девушка была в невменяемом состоянии, без верхней одежды и босиком. Перед падением девушка была в гостях у внука режиссера Никиты Михалкова — Андрея Бакова, пишет сайт «Дни.ру».

Еще одна ее подруга Алеся Кафельникова рассказала, что Пунтус наркотики не употребляет и с ней «случилось что-то не то». По версии Кафельниковой, Ксению с переломами ног и ребер специально спрятали в кустах, чтобы скрыть правду о произошедшем.

Пострадавшая модель сейчас находится в реанимации. Она не помнит ничего, кроме своего имени. Ксении Пунтус 21 год. Ее фотографии публиковали такие глянцевые издания, как Tatler, Vogue, Elle и другие. Модель в 2017 году снялась в клипе группы «На-на» «Зинаида».