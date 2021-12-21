Коллеги погибшего артиста Большого театра собрали более миллиона рублей его семье
Семье погибшего артиста Большого театра Кулеша собрали более миллиона рублей
Коллеги погибшего артиста Большого театра Евгения Кулеша собрали денежные средства в помощь его семье. Как стало известно «360», общая сумма составила 1 195 000 рублей. Ранее комиссия по расследованию произошедшего назвала Кулеша виновным в собственной смерти.
«Артисты Большого театра оказали помощь матери, не дожидаясь судов. Самые добрые сердца — это сердца людей, а не администрации Большого», — подтвердил факт передачи денежной помощи адвокат семьи Кулеша в беседе с Life.
Опускающаяся конструкция ударила Кулеша по голове 9 октября через несколько минут исполнения оперы «Садко». После этого был объявлен антракт.
Администрация Большого приняла решение о переносе оперы «по техническим причинам», попросив зрителей покинуть свои места.
Несмотря на попытки помощи со стороны коллег, 38-летний Кулеш скончался до приезда скорой.
В Большом театре провели эксперимент с опусканием декорации на голову манекена. Комиссия выяснила, что технически было возможно остановить опускание конструкции, однако «это не могло предотвратить возможности травмирования работника и получение им травм, несовместимых с жизнью».