Коллеги погибшего артиста Большого театра собрали более миллиона рублей его семье

Коллеги погибшего артиста Большого театра Евгения Кулеша собрали денежные средства в помощь его семье. Как стало известно «360», общая сумма составила 1 195 000 рублей. Ранее комиссия по расследованию произошедшего назвала Кулеша виновным в собственной смерти.

«Артисты Большого театра оказали помощь матери, не дожидаясь судов. Самые добрые сердца — это сердца людей, а не администрации Большого», — подтвердил факт передачи денежной помощи адвокат семьи Кулеша в беседе с Life.

Опускающаяся конструкция ударила Кулеша по голове 9 октября через несколько минут исполнения оперы «Садко». После этого был объявлен антракт.

Администрация Большого приняла решение о переносе оперы «по техническим причинам», попросив зрителей покинуть свои места.

Несмотря на попытки помощи со стороны коллег, 38-летний Кулеш скончался до приезда скорой.

В Большом театре провели эксперимент с опусканием декорации на голову манекена. Комиссия выяснила, что технически было возможно остановить опускание конструкции, однако «это не могло предотвратить возможности травмирования работника и получение им травм, несовместимых с жизнью».