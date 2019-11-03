Коллеги поделились воспоминаниями об убитом главе Центра «Э» Ингушетии

Речь подготовили руководство и личный состав МВД России по Ингушетии.

«Ибрагим Эльджаркиев был достойным офицером и надежным другом. Это большая потеря для всего УМВД по Республике Ингушетия. В наших сердцах он останется надолго патриотом своей Родины, республики, настоящим сыном своего народа», — рассказали сослуживцы.

Бывшие коллеги выразили соболезнования родственникам погибшего. Они пообещали сделать все возможное для поимки и наказания убийц. С таким заявлением выступила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Со слов сослуживцев, Эльджаркиев посвятил свою жизнь служению закону, был непримиримым борцом с преступностью и терроризмом.

Ибрагим Эльджаркиев начал профессиональную деятельность в 2004 году. Тогда он устроился в региональное управление ФСКН. В 2016-м мужчина возглавил центр противодействия экстремизму в МВД Ингушетии.

Двойное убийство произошло вечером 2 ноября во дворе дома на улице Анохина в Москве. Неизвестный застрелил Эльджаркиева и его брата. Злоумышленник выстрелил в них не менее 10 раз.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «Незаконный оборот оружия». Его расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Трое человек объявлены в розыск.