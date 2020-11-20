Коллега назвал неконфликтным убитого из-за масочного спора петербуржца

Убитый из-за спора о необходимости соблюдения масочного режима в Петербурге мужчина был заместителем директора НП «Ржевский научно-исследовательский испытательный сертификационный центр» (РНИИСЦ). Там утверждают, что погибший был неконфликтным и порядочным человеком.

"Сотрудник работал у нас. Человек был неконфликтный, очень доброжелательный, порядочный, профессионал. Безусловно, это потеря», — сказал в комментарии «360» представитель НП РНИИСЦ.

Преступление произошло 17 ноября. Замдиректора научного центра ехал в автобусе и попросил мужчину и женщину надеть маски. Ведь соблюдение масочного режима в Санкт-Петербурге обязательно. Между пассажирами начался конфликт. Он продолжился уже на улице.

По данным следствия, недовольный замечанием сотрудника РНИИСЦ мужчина достал нож и ударил оппонента. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Его тело нашли на Индустриальном проспекте.

По факту случившегося открыто уголовное дело об убийстве. Региональное управление МВД считает, что преступление совершил 40-летний житель Оренбургской области. Его уже задержали, уточнил ТАСС. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Расследование дела продолжается.