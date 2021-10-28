Коллега юриста Степанова назвала его смерть «страшным шоком»

Сегодня стало известно о смерти юриста Валерия Степанова, который исполнял роль судьи на шоу «Суд присяжных». По словам его коллеги, адвоката Марины Беликовой, он был примером для работавших с ним людей, написала «Газета.ru».

Беликова отметила, что все члены ее семьи были потрясены этой новостью, поскольку они хорошо знали Валерия.

«Это страшный шок для всей нашей семьи, потому что мы очень долго вместе работали. Он был потрясающим человеком, профессионалом с большой буквы, справедливым, добрым, с потрясающим чувством юмора. Это человек, пытавшийся в рамках телевизионного шоу проповедовать принципы законности, которые, может быть, не всегда у нас встречаются в судах. Его любили все. Это наш друг и старший наставник, который был примером для нас во всем», — сообщила она.

«Суд присяжных» транслировали по телевидению на протяжении 10 лет. Валерий Степанов исполнял в шоу роль судьи, который выносил вердикт по различным разбирательствам. О том, что послужило причиной смерти 67-летнего юриста, не сообщается.