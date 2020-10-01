В материале указано, что служба планирует запросить три миллиарда рублей на то, чтобы установить технику, которая будет способна ситуативно генерировать помехи сотовой связи.

Клиенты крупнейших банков страдают от телефонного мошенничества. К примеру, только Сбербанк с начала 2020 года зафиксировал почти 2,9 миллиона обращений клиентов с жалобами на попытки взлома.

Однако, как уточняется в статье, реакция ФСИН может оказаться запоздалой, поскольку по информации компаний в сфере информационной безопасности, если раньше большая часть мошеннических звонков совершалась из подобных учреждений, то сейчас большинство колл-центров работают «на воле». Кроме того, иногда работа происходит даже за границей, а в этом случае для нейтрализации необходимо международное взаимодействие на государственном уровне.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов ранее напомнил, что если вам позвонил абонент с неизвестного номера, ему нельзя сообщать никакую конфиденциальную информацию, даже если он назвался работником банка. В том числе, паспортные данные, коды из СМС, номера банковских карт, и тем более, CVC-коды.