Колясочник-инвалид сильно травмировался на крыльце мэрии в Прикамье

По данным информагентства, женщина травмировалась еще в июле. Ее коляска опрокинулась из-за неровности пандуса. В итоге она получила перелом предплечья и два перелома плечевых суставов. После проверки участковый не стал возбуждать административного дела, поскольку не нашел для этого оснований. Мэрия отремонтировала пандус.

«Однако ремонт не привел к устранению нарушений, с которыми, очевидно, был построен пандус, — обратила внимание председатель организации общества инвалидов Надежда Романова.