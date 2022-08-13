Коляску-танк сделали участники конкурса в Судогде

Жители города Судогда Владимирской области креативно подошли к конкурсу на самую оригинальную детскую коляску. Родители смастерили полицейскую машину и танк, сообщил Telegram-канал «Подъем».

Городская администрация объявила творческий конкурс. Родителям предложили проявить фантазию и сделать оригинальную детскую коляску. Организаторы определили шесть номинаций — ретро-коляска, коляска будущего, самая карнавальная коляска, коляска экстрим, коляска исполнения мечты и самая музыкальная коляска.

Горожане охотно откликнулись на предложение. На подведении итогов особенно выделились две работы. Первая — коляска, переделанная под полицейскую машину. На ней написали «Полиция по Судогодскому району», а сверху приделали импровизированные проблесковые маячки.

Другой участник пошел дальше. Свою коляску он стилизовал под танк. На него наклеили большую красную звезду, а на пушке написали «За Россию». Использовали ли участники «силовых» колясок «служебное положение» — неизвестно.

В начале июня конкурс колясок провели в Ивантеевке. Одна из участниц превратила транспортное средство в самовар и украсила его бубликами.