Количество жалоб снижается. В Ногинске проверили водителей маршруток

В Ногинске проверили маршрутки. Общественники провели рейд в рамках проекта «Контроль и мониторинг оценки услуг на городском наземном транспорте».

Зайти с проверкой в автобус оказалось не так-то просто: увидев инспекторов, водители не останавливались, а, наоборот, набирали скорость, чтобы быстрее скрыться из виду. Но номера нарушителей фиксируются — ответственности не избежать.

На территории Подмосковья начал работать совместный проект административно-пассажирской инспекции и Общественной палаты Московской области «Контроль и мониторинг оценки услуг на городском наземном транспорте». Богородский стал пятым округом, который присоединился к программе.

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В Общественную палату Богородского округа поступают жалобы от жителей. Они связаны с тем, что водители маршруток отказываются обслуживать пассажиров по социальным картам или по картам «Стрелка». Поэтому общественники решили провести рейд.

Особое внимание — маршрутам дальнего следования. Именно на них поступило самое большое количество жалоб.

Проехать по социальной карте, по крайней мере в присутствии инспекторов, оказалось можно, а вот билеты, которые водитель выдал пассажирам, вызвали много вопросов. Но проблему удалось решить, и теперь водителю придется заплатить штраф.

Проект «Контроль и мониторинг оценки услуг на городском наземном транспорте» был запущен в июле, первой в нем приняла участие Балашиха. Количество жалоб жителей с тех пор уменьшилось в три раза. Среди участников программы Ногинск признан самым дисциплинированным.

За два часа инспекторы и общественники проверили более 30 транспортных средств. Подобные рейды будут проводиться регулярно: минимум раз в две недели.