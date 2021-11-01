Количество заразившихся коронавирусом в РФ за сутки начало снижаться

В России за сутки выявили 40 402 новых случая заражения коронавирусом. За это время выздоровели 23 187 человек, погибли — 1155. Об этом сообщили в оперштабе.

За все время пандемии в стране заразились 8 554 192 россиянина, смогли побороть болезнь — 7 381 726, умерли — 239 693.

В Москве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 7103 жителей, выписались из больниц 5257 человек, погибли 96 пациентов.

В Санкт-Петербурге врачи зарегистрировали 3250 новых случаев COVID-19. За этот период выздоровели 1095 человек, скончались 85 пациентов.

Замыкает тройку лидеров Московская область. В регионе за минувшие 24 часа коронавирус нашли у 2866 человек, 2238 жителей Подмосковья выздоровели и выписались из больниц, погибли 47 пациентов. В области сделали уже 12 463 750 тестов.

В конце списка оперштаба находятся Ненецкий и Чукотский автономные округа. Там зарегистрировали по 18 новых случаев заражения в каждом регионе.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия находится в пятой фазе пандемии коронавируса, во время которой наблюдается очередной подъем заболеваемости.