Количество заразившихся коронавирусом в Башкирии перевалило за пять тысяч
В Башкирии зафиксировано более пяти тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает портал ToDay News Ufa.
«Прирост за сутки составил 52 случая. Темп прироста –1%. Показатель заболеваемости на 100 тысяч составил 123,7 случая», — уточнила замначальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по региону Зульфия Камаева.
По данным издания, в республике провели свыше трехсот тысяч лабораторных исследований нового типа коронавируса.