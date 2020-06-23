Количество заразившихся коронавирусом в Башкирии перевалило за пять тысяч

«Прирост за сутки составил 52 случая. Темп прироста –1%. Показатель заболеваемости на 100 тысяч составил 123,7 случая», — уточнила замначальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по региону Зульфия Камаева.

По данным издания, в республике провели свыше трехсот тысяч лабораторных исследований нового типа коронавируса.