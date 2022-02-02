Количество заражений коронавирусом в Москве увеличилось на 70%

Прошедшая неделя для московской системы здравоохранения оказалась очень тяжелой. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом выросло на 70%, также на 40% увеличилась госпитализация. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на заседании координационного совета при правительстве России выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что в связи с ростом количества пациентов в московских больницах объем резервных коек увеличили на пять тысяч.

«По госпитализации мы вышли на 1,6 тысячи человек в сутки, из-за этого около 10 тысяч стационарных коек. Мы увеличили объем резервных коек еще на пять тысяч», — заявил Собянин.

Мэр Москвы добавил, что в резерве остается еще пять тысяч мест в больницах на случай дальнейшего подъема заболеваемости.

Сложной остается ситуация в поликлиниках. В сутки врачи принимают около 60 тысяч пациентов с подтвержденными коронавирусом и ОРВИ.

«Важно, что при такой нагрузке удалось сохранить на 40% плановую помощь», — подчеркнул мэр Москвы.

Он добавил, что в начале этой недели количество случаев заражения коронавирусом стабилизировалось. Он выразил надежду, что город начал выходить на плато.

По данным оперативного штаба российской столицы, за минувшие сутки в городе выявили 23 784 новых случая коронавирусной инфекции. Вчера было 21 533 случая инфицирования. В больницу попали 1617 человек, что на два пациента больше, чем днем ранее. Выздоровели за сутки 11 475 человек. Умерли 78 пациентов с положительным тестом на коронавирус.