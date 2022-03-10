Количество запросов на загранпаспорта выросло среди жителей Санкт-Петербурга

С 24 февраля по 3 марта количество обращений по оформлению заграничного паспорта среди жителей Санкт-Петербурга составило 1549, то есть в среднем — 194 обращения в день. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу СПб ГКУ «МФЦ».

В 2021 году в среднем за день принималось 99 обращений. Причину увеличения запрсов на оформление загранпаспорта сотрудники МФЦ связывают с началом спецоперации России на Украине.

В Северной столице по-прежнему действуют антиковидные ограничения. В связи с этим для подачи обращения требуется предварительная запись. Примерное время оформления загранпаспорта составляет один месяц. Если же подавать заявление по месту пребывания в городе или области, то срок увеличивается до трех месяцев.

Подать документы можно и в дистанционном формате. Для этого необходимо воспользоваться порталом Госуслуг.