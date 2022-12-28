Общество 28 декабря 2022, 12:48 «Количество заказов растет как трафик на Садовом». Рестораны и курьеры рассказали о работе в пик новогоднего ажиотажа

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Последние дни перед Новым годом как всегда — самые жаркие. Люди продолжают покупать подарки и продукты к праздничному столу. Из-за чего в магазинах — очереди, а на дорогах –десятибалльные пробки. Поэтому многие выбирают доставку.

По данным рестораторов, количество заказов накануне праздников выросло на 30%. Они шутливо сравнивают ситуацию с трафиком на Садовом кольце, который растет с каждым часом.

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Брони столиков так же достигают рекордных 100-процентных отметок. По данным РБК, забронировать столик в премиальных ресторанах Москвы уже не представляется возможным, в других заведения загрузка достигает 70-90%. Что касается непосредственно новогодней ночи, то найти столик сейчас уже будет крайне трудно, многие позаботились об этом еще осенью.

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Рестораны и службы доставки начали готовиться к новогоднему сезону тоже заранее.

«Мы готовились заранее — ждали ажиотаж. Выводим больше сотрудников зала и бара в смену, закупили больше упаковки под доставку, так как она к Новому году, конечно, увеличена», — рассказал «360» директор кофейни «Шоколадница» Павел Бойков

Менеджер ресторана «Техникум» Вячеслав Попов добавил, что компании пришлось нанять дополнительного курьера, так нагрузка на доставку выросла в несколько раз.

Кстати, на курьеров в эти дни ложится невероятная нагрузка. Ведь многие сегодня предпочтут сэкономить время и заказать, например, оливье вместо того, чтобы готовить салат дома. Ведь на это уйдет не менее двух часов.

Некоторые курьеры отважно выбрали работу в новогоднюю ночь. Для них это прекрасная возможность заработать больше.

«Заказов, в принципе, хватает. Сейчас с ажиотажем новогодних праздников они увеличились. И, в принципе, увеличился доход. И доход мой составляет четыре-пять тысяч рублей в день», — поделился с «360» курьер Вячеслав Попадык.

Он рассказал, что ценит в своей работе не только то, что приносит пользу людям и многим экономит время, но и то, что сам для себя может организовать удобный график работы.

«Я сам подбираю время, когда я могу работать, когда мне удобнее. Могу сделать перерыв — это очень большую роль играет», — добавил Вячеслав.

Эксперты узнали, без чего россияне не представляют себе Новый год. Результаты оказались предсказуемы. Помимо короля новогоднего стола — оливье, в списке — селедка под шубой и шампанское. Если вы еще не позаботились о том, чтобы эти фавориты были и на вашем столе в новогоднюю ночь, не беспокойтесь. Вы сможете заказать все это прямо перед праздником. Рестораны и курьеры уверены, что не оставят голодными никого.