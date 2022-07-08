Количество заявлений на шенген после открытия границ назвали в генконсульстве Финляндии

С 15 июля гражданам РФ разрешили ездили в Финляндию без ковид-ограничений. О том, насколько увеличилось количество заявлений на получение шенгенской визы, рассказали «Невские новости» со ссылкой на Генконсульство Финляндии.

«За первую неделю июля мы приняли чуть более 2100 заявлений на визу. В аналогичный период в июне текущего года мы приняли около 1900 заявлений. Прирост количества заявлений, таким образом, составил чуть более 10%», — сообщили в Генконсульстве.

Во всех представительствах Финляндии в России отметили, что начиная с осени 2021 года отмечается стабильный рост заявлений на выдачу шенгена. Связано это с тем, что финская сторона с октября прошлого года возобновила прием документов на визу у тех, кто ранее имел двухгодовые и более визы, выданные Финляндией.