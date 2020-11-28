Количество выздоровевших от COVID-19 за сутки в России превысило число новых случаев болезни

За минувшие сутки от COVID-19 вылечились 27 296 человек. Это больше, чем число выявленных случаев болезни — 27 100, сообщил оперштаб.

За все время пандемии российские медики выявили 2 242 633 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Победили болезнь 1 739 470 человек. Сегодня новых случаев на 443 меньше, чем вчера.

На первом месте по числу выявленных случаев COVID-19 остается Москва (+7320), на втором — Санкт-Петербург (+3695), на третьем — Московская область (+1065). Замыкают пятерку Нижегородская область и Карелия с показателями 464 и 399 соответственно.

За сутки умерли 510 человек. Всего жертвами COVID-19 стали 39 068 заразившихся.

Вторая вспышка коронавируса произошла в сентябре. Она оказалась гораздо масштабнее весенней. Число ежесуточно выявляемых случаев болезни начало резко расти и бить рекорды. Федеральные и региональные власти ввели ряд новых ограничений для борьбы с пандемией.

В России зарегистрировали две вакцины от коронавируса. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация в стране начнется в январе–феврале 2021 года. Он подчеркнул, что пандемия может закончиться в следующем году — для этого «делается все необходимое».