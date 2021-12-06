Количество выпитого шампанского на Новый год подсчитали в России

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз рассказал, какое количество шампанского и игристых вин выпивают россияне на новогодние праздники. По его словам, Новый год для представителей алкогольной индустрии является самым «жарким сезоном», передала «Вечерняя Москва».

«С 15 декабря по 15 января россияне потребляют около 25–27% годового объема игристых вин и шампанских. В обычные месяцы эта цифра в три раза меньше», — отметил эксперт.

Измеряя в бутылках, в период праздников россияне выпивают не менее 80 миллионов литров вина и 100 миллионов литров шампанского. При этом лидерами среди алкогольных напитков в этот период остаются пиво и водка.

Дробиз отметил, что за счет высокого спроса на алкоголь в новогодние праздники производители заметно повышают цены на этот период.