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    09 июля 2020, 19:46

    Количество вакансий в сфере туризма выросло

    Анастасия Кременчугская

    Число вакансий в туристической отрасли России на начало июля выросло в 3,5 раза по сравнению с последними неделями периода самоизоляции. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Наибольшее количество сотрудников требуется в Сочи, который недавно открыл свои двери для туристов. Там зафиксирован девятикратный рост числа объявлений. В Москве также увеличилось количество вакансий — в семь раз.

    Отмечается также, что в нетуристических городах также требуются люди в сферу туризма. Там показатели увеличились в 2-4 раза.