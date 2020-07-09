Количество вакансий в сфере туризма выросло
Число вакансий в туристической отрасли России на начало июля выросло в 3,5 раза по сравнению с последними неделями периода самоизоляции. Об этом сообщило ИА Nation News.
Наибольшее количество сотрудников требуется в Сочи, который недавно открыл свои двери для туристов. Там зафиксирован девятикратный рост числа объявлений. В Москве также увеличилось количество вакансий — в семь раз.
Отмечается также, что в нетуристических городах также требуются люди в сферу туризма. Там показатели увеличились в 2-4 раза.