Количество вакансий в сфере туризма выросло

Наибольшее количество сотрудников требуется в Сочи, который недавно открыл свои двери для туристов. Там зафиксирован девятикратный рост числа объявлений. В Москве также увеличилось количество вакансий — в семь раз.

Отмечается также, что в нетуристических городах также требуются люди в сферу туризма. Там показатели увеличились в 2-4 раза.