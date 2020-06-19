Количество вакансий в Москве выросло после снятия ограничений

В Москве за неделю число вакансий выросло на 8,6%. Сотрудников идут рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы.

«Сейчас активно восстанавливается спрос на работников в наиболее пострадавших от пандемии отраслях — сфере услуг, индустрии гостеприимства, общепите. За прошлую неделю число открытых вакансий в спортивных клубах и фитнес-залах, салонах красоты увеличилось на 66%, в туризме, гостиничном бизнесе и общепите — на 42%», — объявил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, его слова приводятся на сайте правительства столицы.

По словам Ефимова, на второй неделе июня число вакансий в Москве выросло на 8,6%, причем это на 3,6% больше, чем в среднем по России.

Заммэра считает, что росту вакансий способствует восстановление деловой активности в городе, в том числе в самых пострадавших отраслях.

Глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов рассказал, что во второй неделе июня среднесуточный оборот наиболее пострадавших отраслей вырос на 21,3% по сравнению с первой неделей месяца.

16 июня в Москве возобновили работу стоматологии, музеи, выставки, зоопарки, летние веранды кафе и ресторанов, библиотеки, службы проката, рекламные и консалтинговые агентства, а также другие компании, которые предоставляют услуги людям и бизнесу. 23 июня откроют стационарные рестораны и кафе, фитнес-центры.