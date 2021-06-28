На фоне пандемии в России стремительно развивается удаленный формат работы — растет как количество подобных вакансий, так и спрос на них. Об этом RT рассказали эксперты по подбору персонала.

В июне 2021 года количество вакансий с удаленным графиком работы увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом. В основном это вакансии в сфере IT, интернета и телекома.

Удаленный формат работы удобен и для сотрудников, и для работодателей — первые могут не тратить время на дорогу и проводить больше времени с семьей, а вторые сокращают расходы на аренду и содержание офисных помещений.

По оценке специалистов сайта «Авито Работа», за последний год интерес россиян к удаленной работе вырос на 41%. Отмечается, что благодаря развитию дистанционного формата, многие могут позволить себе найти работу в другом регионе.

«Благодаря распространению такой формы работы региональные специалисты, например программисты, могут претендовать на вакансии в любом городе. На этом фоне уровень оплаты труда в субъектах страны начинает приближаться к московскому», — рассказала руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.