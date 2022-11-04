Количество вакансий с переездом выросло на 78% в Петербурге | 360°

Общество 04 ноября 2022, 17:45 Количество вакансий с переездом выросло на 78% в Петербурге hh.ru: количество вакансий с переездом выросло на 78% в Петербурге Unsplash

Читать 360tv в

Более 700 вакансий с переездом открыто в Санкт-Петербурге. Это на 78% больше, чем был в 2021 году, сообщило издание neva.today со ссылкой на hh.ru.

Основная часть предложений связана с IT-сферой и телекомом. На втором месте по частоте расположились вакансии в области продаж и клиентского сервиса. Также часто требуются маркетологи, pr-специалисты и сотрудники с производственной специальностью.

Реклама

Уровень зарплат колеблется от 80 тысяч до 150 тысяч рублей, что в 1,3 раза выше среднего заработка в городе.

Реклама

Некоторые работодатели указывают в условиях компенсацию переезда работника и его семьи, предоставление жилья или оплату съемного, полный социальный пакет и так далее.

Ранее пресс-служба платформы «Авито Работа» сообщила, что на сайте стали появляться объявления о поиске сотрудников для проведения новогодних мероприятий. Востребованы художники по росписи новогодних шаров и специалисты по изготовлению праздничных украшений. Также ищут упаковщиков сладких подарков. Средняя ставка составляет от 1500 до 2000 рублей за смену.