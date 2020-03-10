Количество усыновляемых детей снизилось в России

Больше всего детей забрали из детских домов в Московской области и в Москве. Там зарегистрировали 705 и 690 актов об усыновлении соответственно. В Краснодарском крае 439 детей попали к приемным родителям. Их число меньше в Санкт-Петербурге (407) и Свердловской области (390).

Наиболее низкий показатель усыновлений обнаружили в Чукотском (3) и Ненецком (9) автономных округах. В чуть большее количество зафиксировали в Ингушетии (12), Магаданской области (16) и Алтае (17).