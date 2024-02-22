Общество 22 февраля 2024, 18:11 Количество уроков истории в школах предложили увеличить Минпросвещения предложило увеличить общее число часов на уроки истории в школах РИА «Новости»

Читать 360tv в

Минпросвещения России предложило увеличить общее число часов на изучение истории в школах. Документ опубликовали на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

«Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, — 476», — указано в тексте.

Реклама

Сейчас на изучение истории в общеобразовательных учреждениях по рекомендациям отведено 340 часов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в России необходимо ввести изучение государственной версии истории. Ее нужно довести до всех, кто читает учебники, уверен глава государства. До этого Путин предупреждал о трагических последствиях прямой фальсификации исторических событий.

В школы уже начали поступать учебники истории с обновленными главами о репрессированных народах. В книгах исправили обнаруженные ранее неточности.