22 февраля 2024, 18:11
Количество уроков истории в школах предложили увеличить
Минпросвещения предложило увеличить общее число часов на уроки истории в школах
Минпросвещения России предложило увеличить общее число часов на изучение истории в школах. Документ опубликовали на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
«Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, — 476», — указано в тексте.
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Сейчас на изучение истории в общеобразовательных учреждениях по рекомендациям отведено 340 часов.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что в России необходимо ввести изучение государственной версии истории. Ее нужно довести до всех, кто читает учебники, уверен глава государства. До этого Путин предупреждал о трагических последствиях прямой фальсификации исторических событий.
В школы уже начали поступать учебники истории с обновленными главами о репрессированных народах. В книгах исправили обнаруженные ранее неточности.
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