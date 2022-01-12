Количество туристов за период новогодних праздников подсчитали в Петербурге

В Санкт-Петербурге во время новогодних праздников побывало около 914 тысяч туристов. Об этом написал «Петербургский дневник» со ссылкой на данные Комитета по развитию туризма.

«Гуляя по новогоднему Петербургу, жители и гости города смогли увидеть хорошо знакомые места в новом прочтении. Мы видим, что избранный подход к украшению города, формированию маршрутов по его улицам, площадям и общественным пространствам в единый обширный комплекс из многочисленных точек притяжения вызвал активный интерес и отклик как со стороны горожан, так и со стороны гостей Северной столицы», — сообщил председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

По его словам, на этих зимних каникулах востребованной оказалась поездка в Кронштадт, где прошло цирковое представление «Морская зимняя сказка» к 350-летию со дня рождения Петра Великого. Кроме того, более 30 тысяч человек посетили городской горнолыжный курорт.

В Комитете отметили, что на фоне пандемии в городе возросла популярность краткосрочной аренды студий. О желании вновь посетить Северную столицу заявили более 85% российских туристов.