Количество точек общепита с лицензией на алкоголь в РФ увеличилось на 20%

Султан Хамзаев рассказал, что 2015 году число точек общепита, которые продавали алкоголь, составляло 76 тысяч, а в текущем году их количество достигло 95 тысяч. По его словам, такой рост показателей был вызван распоряжением правительства, согласно которому все предприятия и магазины в жилых домах могут работать после 23:00 часов.

Однако эксперт отметил, что некоторые руководители баров возле жилых домов обходят закон с помощью лицензии общепита.

«Мы провели масштабный мониторинг в регионах России. Итогом стал доклад о необходимости решения вопроса ограничений круглосуточной продажи алкоголя в жилых домах. Это прямой запрос людей, проживающих в домах, где на первых этажах расположены подобные «наливайки»», — сказал руководитель федерального проекта «Трезвая Россия».

Султан Хамзаев отметил, что из-за рюмочных и псевдо-баров страдают местные жители. Поэтому правительство России поддержало закон о запрете продажи алкоголя в маленьких кафе и барах, расположенных в жилых домах.