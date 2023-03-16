Общество 16 марта 2023, 18:31 Количество случаев телефонного мошенничества выросло на 30% по итогам 2022 года

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По сравнению с прошлогодними показателями число случаев телефонного мошенничества по итогам 2022 года выросло на 30%. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Специалистами было выявлено 10 схем киберпреступлений, основным видом связи у злоумышленников является телефон.

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Отмечается, что аферисты стали чаще использовать различные мессенджеры и соцсети для обмана жертв.

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Самыми популярными способами обмана являются ложные сообщения о попытке оформления кредита и о переводах денег в поддержку ВСУ.