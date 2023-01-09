Общество 09 января 2023, 03:39 Количество сексуальных преступлений против детей выросло в России почти вдвое Генпрокуратура: число сексуальных преступлений против детей выросло на 44% Unsplash

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Число совершенных против детей преступлений сексуального характера увеличилось на 44% с 2010 года. Об этом сообщила правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав со ссылкой на данные Генпрокуратуры. Протокол заседания появился на сайте Минпросвещения.

Правоохранители зафиксировали в 2010 году 9524 сексуальных преступления в отношении детей. В 2021 году их количество достигло 16 887 — подобных случаев стало больше на 44%. Как отметили в протоколе, более 50% преступлений совершаются теми, кого ребенок знает.

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«Каждое пятое совершается членами семьи, 11% — родителями (законными представителями), 25% сексуальных надругательств — лицами в состоянии алкогольного опьянения и лицами, страдающими психическими заболеваниями», — уточнили в документе.

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По итогам заседания, 16 регионам страны рекомендовали усилить проводимую работу по профилактике насилия. В список попали Ленинградская, Ярославская, Иркутская и некоторые другие области. При комиссии решили создать рабочую группу по вопросам профилактики сексуального насилия в отношении детей.