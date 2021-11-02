Количество сахара в шоколадных вафлях оказалось выше нормы

Шоколадные вафли 20 торговых марок проверило Роскачество. Почти во всех образцах было превышено рекомендуемое количество сахара.

Из 20 исследованных товаров 17 — это российские вафли, остальные сделаны в Казахстане и Австрии.

«Исследование Роскачества показало, что вафли — это безопасный продукт, в них нет тяжелых металлов, дрожжей и ГМО. Кроме того, отсутствие трансжиров в начинке подтверждает, что установленная законом планка в 2% соблюдается», — сказано в сообщении на сайте организации.

Эксперты пришли к выводу, что производители следят за качеством выпускаемых вафель. Однако при этом они заметили, что в продукте содержится много сахара, поэтому употреблять его нужно в умеренных количествах, особенно это касается детей.

Сахароза в вафлях ГОСТом не нормируется, но Роскачество отнесло этот показатель к справочным значениям. Организация приняла за оптимальное содержание сахара — 22 грамма на 100 граммов продуктов, как рекомендовано ВОЗ. Результаты проверки показали, что в вафлях 17 торговых марок содержание сахара выше 22 граммов на 100 граммов продукта, у двух брендов — в два раза.

Также в одном образце специалисты обнаружили пестицид хлормекват-хлорид. Данный пестицид пока не нормируется в РФ в готовом продукте, но нормируется в сырье. Получается, что его присутствие в вафлях не является нарушением, отметили в Роскачестве. В продуктах других торговых марок пестицидов не нашли.