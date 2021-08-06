В Москве за время пандемии коронавируса выросло число рожениц. Как рассказала главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, вынужденное сидение дома внесло свой вклад в эту тенденцию.

«Желание стать мамами, несмотря на ковид, не угасло. <…> Они реализуют это свое право, и локдаун сыграл однозначно свой, на мой взгляд, существенный вклад», — приводит РИА «Новости» слова Лысенко на пресс-завтраке «Вызовы пандемии глазами врачей».

Она добавила, что женщин в роддоме больницы № 52 в это время стало больше, чем обычно.

Накануне в Видновском перинатальном центре на свет появился 50-тысячный ребенок. Это девочка весом 3500 граммов и ростом 54 сантиметра. Ее назвали Альфина. Родителей пришли поздравить почетные гости с подарками. Перинатальный центр в Видном открылся летом 2013 года. Каждый год здесь рожают около шести тысяч женщин. В июле 2021 года врачи приняли 555 родов. На свет появились 567 детей.