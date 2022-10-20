Количество разводов увеличилось в Петербурге | 360°

Общество 20 октября 2022, 12:23 Количество разводов увеличилось в Петербурге

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В пресс-службе Петростата рассказали, что с начала 2022 года и до конца летнего сезона петербургские загсы зарегистрировали более 17 тысяч разводов. Об этом написали «Невские новости».

Чаще всего пары расходились в июле. Только за этот месяц было зарегистрировано 2 492 развода. Меньше всего расставаний было зарегистрировано в феврале — 1 715.

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Как отметила психолог Ольга Иванова, многие люди считают, что могут легко найти нового человека, вместо того, чтобы работать над имеющимися отношениями.

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