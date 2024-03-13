Общество 13 марта 2024, 14:25 Количество производственных несчастных случаев снизилось в Прикамье в 2023 году

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В Прикамье в 2023 году стало меньше несчастных случаев на производстве по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Минтруда региона.

Так, согласно статистике, в прошлом году произошло 92 несчастных случая, последствия которых были тяжелыми. Еще 26 — окончились летальным исходом. В 2022 году данные были незначительно, но выше: 96 несчастных случаев и 28 смертей.

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