Общество 14 декабря 2022, 12:37 Количество прямых рейсов из Санкт-Петербурга в ОАЭ увеличится с 28 декабря

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Число прямых рейсов из Санкт-Петербурга в Дубай увеличится уже с 28 декабря. Об этом сообщило «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Россия».

Отмечается, что самолеты из Пулково в аэропорт Дубая будут вылетать четыре раза в неделю — в среду, пятницу и на выходных. Полеты по данному направлению будут совершаться самолетом Airbus А319.

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Самолеты из Санкт-Петербурга будут вылетать в 08:10.

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