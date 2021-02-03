Количество привившихся от коронавируса в мире превысило число заразившихся

Количество людей, прошедших вакцинацию от коронавируса, впервые превысило число заразившихся. Прививку сделали более 105,1 миллиона человек, а коронавирус зарегистрировали у 104 миллионов человек.

Больше всего прививок сделали в США — 33,7 миллиона человек. Об этом сообщил ТАСС на основе официальных данных и информации СМИ.

На втором месте жители Великобритании, с учетом Нормандских островов и острова Мэн — 10,2 миллиона человек. В Израиле количество вакцинированных достигло пяти миллионов.

По подсчетам ТАСС, первое место по доле привившихся принадлежит Израилю — 56,86%. В Объединенных Арабских Эмиратах 38,83% защитили себя от коронавируса вакциной, на Сейшельских островах — 36,25%. В Великобритании доля привитых на общее количество жителей составила 15,3%, в Бахрейне — 11,02%, в США — 10,3%.

В России от коронавируса привились не менее одного миллиона человек, при этом заразились с начала пандемии 3 884 730, а выздоровели 3 340 545 человек. В России создано четыре вида вакцины, две из них получили регистрацию.