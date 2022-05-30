Более 1,55 миллиона человек прибыли в Россию с Украины и из Донбасса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«По последним данным, границу с РФ пересекли более 1,55 млн человек, прибывших с территории Украины и Донбасса. Среди них более 254 тыс. детей. Большинство — граждане ДНР и ЛНР», — рассказал собеседник агентства.

При этом 33 тысячи человек находятся в 568 пунктах временного размещения на территории 55 российских языков. Остальные остались у родных.

Более двух миллиардов 641 миллиона рублей выплатили в общей сложности прибывшим. Каждому, кто написал заявление об оказании единовременной помощи, отдали по 10 тысяч рублей.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля 2022 года. Тогда людей начали эвакуировать в Россию. Российские власти 21 февраля признали суверенитет ЛНР и ДНР, а 24-го числа началась спецоперация на Украине.