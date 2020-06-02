Количество преступлений в отношении детей в России увеличилось вдвое за пять лет

«На 21% возросли преступления о неприкосновенности, на 86% — развратные действия. При этом преступления совершают против детей близкие им люди», — заявил Астахов.

Он отметил, что, возможно, лучше стали работать органы опеки и сотрудники правоохранительных органов. Однако статистика по оставшимся без попечения родителей снижается, а правонарушения, наоборот, идут в рост.

Астахов заявил, что органы, которые занимаются надзором сфере правонарушений детей, больше уделяют внимания наказаниям, а про профилактику забыли, сведя ее к нулю.