Количество преступлений в отношении детей в России увеличилось вдвое за пять лет
Павел Астахов, президент Московской коллегии адвокатов, рассказал, что за последние пять лет количество преступлений в отношении детей увеличилось в два раза. Количество расследований против несовершеннолетних выросло на 90%. Об этом сообщило РИА ФАН.
«На 21% возросли преступления о неприкосновенности, на 86% — развратные действия. При этом преступления совершают против детей близкие им люди», — заявил Астахов.
Он отметил, что, возможно, лучше стали работать органы опеки и сотрудники правоохранительных органов. Однако статистика по оставшимся без попечения родителей снижается, а правонарушения, наоборот, идут в рост.
Астахов заявил, что органы, которые занимаются надзором сфере правонарушений детей, больше уделяют внимания наказаниям, а про профилактику забыли, сведя ее к нулю.