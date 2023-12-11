Общество 11 декабря 2023, 17:17 Количество преступлений в Москве снизилось за 11 месяцев 2023 года Прокуратура Москвы: число преступлений за январь — ноябрь снизилось на 2,1% РИА «Новости»

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Число преступлений за январь — ноябрь в Москве снизилось на 2,1%. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

При этом в разных районах столицы динамика изменения количества преступлений различна. Например, в Центральном административном округе (ЦАО) зафиксировали значительное снижение преступности — на 13,6%. В Новой Москве также стало на 11,5% меньше преступлений. Вместе с тем в Юго-Восточном (ЮВАО), Северо-Восточном (СВАО) и Северном (САО) административных округах их количество выросло более чем на 2%.

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За 11 месяцев на 25,5% выросло число мошенничеств (44 757 случаев), в то время как количество краж уменьшилось на 22,2% (40 848 случаев). Количество преступлений, совершенных в общественных местах, стало меньше на 18,5%. Также снизилось количество смертельных ДТП — на 15,3%.

В Подмосковье же преступность снизилась на 5% за 11 месяцев.