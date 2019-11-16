Количество преступлений с использованием оружия снизилось в России

Резкий скачок преступлений против половой неприкосновенности детей в России отметили в МВД Подробнее

По данным полиции, эта динамика сохраняется уже на протяжении пяти лет. Правоохранительные органы в 2019 году раскрыли почти 75% преступлений с использованием оружия.Также в ведомстве сообщили, что с начала года полицейские задержали 680 тысяч человек за преступления разного рода.

Большинство из тех, кто решился преступить закон, не имеют постоянного источника дохода (433 тысячи человек). Согласно статистике, каждый третий задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Всего за различные преступления задержали 230 тысяч пьяных. Рецидивистами оказались 383 тысячи человек.

МВД отметило снижение количества преступлений с незаконным оборотом оружия. Их стало на 1,8%. Количество случаев похищения оружия, боеприпасов и взрывных устройств также снизилось на 5,3%.