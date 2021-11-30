Количество пострадавших при взрыве в доме в Люберцах выросло до двух

Количество пострадавших из-за взрыва в частном доме в Люберцах достигло двух человек. Об этом сообщили в прокуратуре по Московской области, проводится проверка.

Сейчас пострадавших госпитализировали. Взрыв прогремел в частном доме № 22 в деревне Торбеево 30 ноября. В 04:48 спасателям поступило сообщение о хлопке, природа которого неизвестна, сообщили в МЧС.

Спасатели приехали на место взрыва и обнаружили, что большая часть дома разрушена, однако пожар не начался.

В руки медиков передали детей 2010 и 2013 годов рождения. Всего около дома работали 18 представителей МЧС и одна машина. Причины и обстоятельства случившегося до сих пор неизвестны, они выясняются.

Прокуратура сообщила о проверке по факту травмирования детей.