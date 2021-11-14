В 2021 году географический диктант проводится в 120 странах на 8,6 тысячи площадках — это на 60% больше, чем ранее. Об этом рассказал президент Русского географического общества (РГО), министр обороны России Сергей Шойгу.

«Несмотря на сложные условия, мы не стоим на месте и не повторяем достижения прошлых и позапрошлых годов, а растем — в этом году на 60% количество площадок увеличилось, их теперь 8,6 тысячи в 120 странах», — сообщил глава РГО.

В воскресенье, 14 ноября, военные и гражданский персонал Минобороны примут участие в Международной просветительской акции «Географический диктант». Центральной площадкой диктанта в Министерстве обороны стал Национальный центр управления обороной. На прямой связи с ним будут все военные округа, где проходит акция. Всего таких мест в России около 1,5 тысячи.

Год назад Шойгу заявил, что благодаря «Географическому диктанту» иностранцы стали лучше разбираться в истории России.