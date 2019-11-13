Количество переехавших украинцев подсчитали в Крыму

По словам Константинова, динамику легко отследить, так как многие граждане Украины имеют в Крыму родственников и друзей.

«За пять лет в РФ в Крым приехало порядка 170 тысяч людей (на постоянное жительство. — Прим. ФАН). Из них более 50 тысяч приехало из Украины. Уехало из Крыма на Украину семь тысяч и 80 тысяч уехало в другие регионы России», — отметил спикер.

По информации «Русской планеты», поток туристов в Крыму становится больше с каждым сезоном. В этом году на полуострове побывали шесть миллионов 870 тысяч туристов. Эта цифра на 10% опережает прошлогодний показатель и ставит рекорд за постсоветские годы.