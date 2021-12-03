Количество пациентов выросло в больницах Петербурга из-за последствий снегопада

Последствия мощного снегопада, который прошел в Санкт-Петербурге 28 и 29 ноября, отразились на жителях города. По словам врачей из Елизаветинской больницы, количество пациентов в медучреждении увеличилось в два раза. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу больницы.

«За два дня снегопада, 28–29 ноября, число пациентов увеличилось в два раза — с 20-25 пострадавших до 40-47 человек в сутки», — говорится в сообщении.

Более 30-ти человек с различными травмами попали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Врачи отметили, что практически все пациенты стали жертвами гололедицы на скольких тротуарах.

Речь идет о мощном циклоне «Бенедикт», который накануне обрушился на Северную столицу. Коммунальные службы из-за нехватки спецтехники не успевали убирать дороги и тротуары от снега. На автомобильных дорогах творился коллапс, а пешеходам приходилось добираться до работы или учебы через сугробы.