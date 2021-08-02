Количество оленей после массовой гибели подсчитают на Ямале

На Ямале решили выяснить, сколько оленей осталось в каждой семье. Из-за того, что тундра начала покрываться ледяной коркой, многие животные не смогли добраться до ягеля и умерли. Об этом рассказал «Ямал Медиа».

Специалисты отмечают, что с вертолетов хорошо видны белые пятна. Это туши оленей, которые лежат около ягельников. Животные чувствовали еду, но не смогли до нее добраться.

Оленевод Александр Лаптандер рассказал, что только его семья за этот год потеряла примерно 240 голов. Связано это с погодными условиями. Чередование снега с дождем образовало ледяную корку. Олени по таким дорогам ломали копыта. Из-за того, что передвигаться дальше не было возможности, они просто ложились и умирали.

Районные власти решили оказать помощь тундровикам еще с января. В Сеяхинской тундре для семей был выделен бензин или средства на его покупку. В Тамбейской тундре каждой семье привезли по 1000 литров топлива и продукты.

В настоящий момент пять специалистов вместе с ветеринарами вылетают в тундру для подсчета уцелевших животных. По словам Лаптандера, ситуация настолько тяжелая, что их семья думает о переезде в поселок.

В начале августа власти планируют организовать встречи с оленеводами. На них обсудят меры поддержки кочевников, вплоть до покупки оленей пострадавшим семьям