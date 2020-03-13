Он считает, что нет никакой связи между плохими новостями в мире и моральным состоянием жителей России. По его словам, «врачи редко встречают пациентов, которые жалуются на сложные экономические обстоятельства и перипетии, связанные с курсом рубля».

«Обращения к врачам связаны чаще всего с какими-то межличностными конфликтами», — объяснил врач.