Количество нелегальных мигрантов, выдворенных за 2021 год, подсчитали на Ямале

Сотрудники УМВД по Ямалу рассказали, что с начала 2021 года с территории автономного округа за пределы России были выдворены 27 мигрантов. Об этом написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Салехарде.

Сейчас на Ямале остается более 20 тысяч иностранных граждан. Большинство из присутствующих приехали на Ямал по работе. В УМВД отмечают, что в 2020 году их было на 20% меньше. Несмотря на рост иностранных граждан, на территории автономного округа отмечается уменьшение числа преступлений на 32%.

В регионе хотят усилить контроль за прибывающими иностранцами, а также активизировать профилактическую работу среди диаспор и религиозных объединений.