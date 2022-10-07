Количество нарушений ПДД подсчитали в Петербурге за последний месяц | 360°

Общество 07 октября 2022, 16:00 Поделиться Telegram

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Viber Количество нарушений ПДД подсчитали в Петербурге за последний месяц

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За сентябрь 2022 года камеры видеонаблюдения зарегистрировали более 1,3 миллиона нарушений правил дорожного движения. Об этом написал сайт Gazeta.SPb.

Как сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи, самыми частыми нарушениями стали превышение допустимой скорости движения и проезд на красный сигнал светофора.

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Всего за нарушениями ПДД в городе следят более 850 стационарных комплексов фиксации и 44 передвижных.

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