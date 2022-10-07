Количество нарушений ПДД подсчитали в Петербурге за последний месяц | 360°

Все новости

Общество

07 октября 2022, 16:13

Клиентов за рубежом предупредили о возможных ограничениях в «Сбербанк онлайн»

Подмосковье

07 октября 2022, 16:13

Андрей Воробьев поздравил Владимира Путина с 70-летием и поблагодарил за заботу об интересах России

Реклама

Интересное

07 октября 2022, 16:07

Фейк: семеро российских мужчин под видом женщин попытались уплыть в Турцию на катере

Эксклюзив

07 октября 2022, 16:06

«Будем помогать». Россиянин — о планах после получения повестки

Мир

07 октября 2022, 15:49

Лукашенко раскрыл, что подарил Путину на юбилей

Власть

07 октября 2022, 15:45

Путин назвал главную тему саммита СНГ в Казахстане

Мир

07 октября 2022, 15:38

Кандидат в президенты Австрии призвал отменить санкции против России

Криминал

07 октября 2022, 15:35

Супругов из Омской области отправят под суд за порно с несовершеннолетними

Общество

07 октября 2022, 15:32

Фейк: военкоматы в Челябинской области получили доступ к медкартам жителей

Общество

07 октября 2022, 16:00

Количество нарушений ПДД подсчитали в Петербурге за последний месяц

Читать 360tv в

За сентябрь 2022 года камеры видеонаблюдения зарегистрировали более 1,3 миллиона нарушений правил дорожного движения. Об этом написал сайт Gazeta.SPb.

Как сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи, самыми частыми нарушениями стали превышение допустимой скорости движения и проезд на красный сигнал светофора.

Реклама

Всего за нарушениями ПДД в городе следят более 850 стационарных комплексов фиксации и 44 передвижных.

Реклама

Санкт-Петербург

ПДД

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама