Количество наркопреступлений уменьшилось в Пензенской области

Количество преступлений, связанных с наркотическими веществами, значительно сократилось в Пензенской области. Такой информацией поделился губернатор Олег Мельниченко. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу облправительства.

По его словам, количество преступлений снизилось на 14%. Мельниченко заявил, что полицейским, врачам и педагогам необходимо как можно раньше выявлять случаи наркотической зависимости среди подростков и молодежи.

«Наша главная цель — выстроить четкую и действенную систему профилактики», — сказал Олег Мельниченко.