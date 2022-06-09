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    09 июня 2022, 11:59

    Количество наркопреступлений уменьшилось в Пензенской области

    Арина Бобкова

    Количество преступлений, связанных с наркотическими веществами, значительно сократилось в Пензенской области. Такой информацией поделился губернатор Олег Мельниченко. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу облправительства.

    По его словам, количество преступлений снизилось на 14%. Мельниченко заявил, что полицейским, врачам и педагогам необходимо как можно раньше выявлять случаи наркотической зависимости среди подростков и молодежи.

    «Наша главная цель — выстроить четкую и действенную систему профилактики», — сказал Олег Мельниченко.