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    09 апреля 2021, 06:02

    Количество «мужей на час» резко выросло в России

    Екатерина Шамина

    В России увеличилось количество объявлений «муж на час». Мужчин, готовых выполнить мелкие бытовые работы, в первом квартале этого года стало на 27% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

    Количество «мужей на час» резко выросло в России

    Руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуги» Иван Чулков в разговоре с РИА «Новости» связал эти изменения с пандемией коронавируса.

    «Количество объявлений от „мужей на час“ выросло на 18% в сравнении с предыдущим кварталом и на 27% относительно допандемического начала прошлого года», — сказал он.

    По данным специалиста, выросло не только количество предложений, но и спрос. Цены также пошли вверх. В Калининграде стоимость услуг «мужа на час» увеличилась на 75%, в Кемерово — на 50%, в Воронеже — на 25%.

    В некоторых регионах мастера, наоборот, снизили свои расценки. В Санкт-Петербурге в первом квартале этого года стало дешевле вызвать «мужа на час» на 33%, в Казани — на 25%, в Екатеринбурге — на 17%.