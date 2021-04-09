Количество «мужей на час» резко выросло в России

В России увеличилось количество объявлений «муж на час». Мужчин, готовых выполнить мелкие бытовые работы, в первом квартале этого года стало на 27% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуги» Иван Чулков в разговоре с РИА «Новости» связал эти изменения с пандемией коронавируса.

«Количество объявлений от „мужей на час“ выросло на 18% в сравнении с предыдущим кварталом и на 27% относительно допандемического начала прошлого года», — сказал он.

По данным специалиста, выросло не только количество предложений, но и спрос. Цены также пошли вверх. В Калининграде стоимость услуг «мужа на час» увеличилась на 75%, в Кемерово — на 50%, в Воронеже — на 25%.

В некоторых регионах мастера, наоборот, снизили свои расценки. В Санкт-Петербурге в первом квартале этого года стало дешевле вызвать «мужа на час» на 33%, в Казани — на 25%, в Екатеринбурге — на 17%.